Commémoration armistice 1945 Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Commémoration armistice 1945 Pleurtuit, 8 mai 2022, Pleurtuit. Commémoration armistice 1945 Place du Général De Gaulle Place du Général Charles de Gaulle Pleurtuit

2022-05-08 10:15:00 – 2022-05-08 Place du Général De Gaulle Place du Général Charles de Gaulle

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. – 10h15 RDV place du Général de Gaulle : rassemblement

– 10h30 : Office religieux, Eglise Saint-Guillaume

– 11h30 : Au monument aux morts :Mise en place, levée des couleurs, discours de l’autorité, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, diffusion de la marseillaise. Vin d’honneur offert par la municipalité aux associations patriotiques et aux personnalités à l’Espace Delta, rue Ranbach-Baumbach Dimanche 8 mai 2022 – 10h15 – Place du Général De Gaulle +33 2 99 88 41 13 Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. – 10h15 RDV place du Général de Gaulle : rassemblement

– 10h30 : Office religieux, Eglise Saint-Guillaume

– 11h30 : Au monument aux morts :Mise en place, levée des couleurs, discours de l’autorité, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, diffusion de la marseillaise. Vin d’honneur offert par la municipalité aux associations patriotiques et aux personnalités à l’Espace Delta, rue Ranbach-Baumbach Dimanche 8 mai 2022 – 10h15 – Place du Général De Gaulle Place du Général De Gaulle Place du Général Charles de Gaulle Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Place du Général De Gaulle Place du Général Charles de Gaulle Ville Pleurtuit lieuville Place du Général De Gaulle Place du Général Charles de Gaulle Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Commémoration armistice 1945 Pleurtuit 2022-05-08 was last modified: by Commémoration armistice 1945 Pleurtuit Pleurtuit 8 mai 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine