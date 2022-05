Commémoration Armistice 1939/1945 Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Commémoration Armistice 1939/1945 Carcans, 8 mai 2022, Carcans. Commémoration Armistice 1939/1945 Place des Combattants Monument aux morts Carcans

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 Place des Combattants Monument aux morts

Carcans Gironde Carcans Commémoration, avec un dépôt de gerbes au monuments aux morts à 10h30

A 11h00 aura lieu la célébration en l’Église St Martin, pour finir avec un vin d’honneur à 12h00 offert part la municipalité

renseignements : Mairie de Carcans 05.56.03.90.28 Commémoration, avec un dépôt de gerbes au monuments aux morts à 10h30

A 11h00 aura lieu la célébration en l’Église St Martin, pour finir avec un vin d’honneur à 12h00 offert part la municipalité

renseignements : Mairie de Carcans 05.56.03.90.28 +33 5 56 03 90 28 Commémoration, avec un dépôt de gerbes au monuments aux morts à 10h30

A 11h00 aura lieu la célébration en l’Église St Martin, pour finir avec un vin d’honneur à 12h00 offert part la municipalité

renseignements : Mairie de Carcans 05.56.03.90.28 Place des Combattants Monument aux morts Carcans

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Place des Combattants Monument aux morts Ville Carcans lieuville Place des Combattants Monument aux morts Carcans Departement Gironde

Carcans Carcans Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcans/

Commémoration Armistice 1939/1945 Carcans 2022-05-08 was last modified: by Commémoration Armistice 1939/1945 Carcans Carcans 8 mai 2022 Carcans Gironde

Carcans Gironde