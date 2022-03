[COMMÉMORATION] 60 ANS DE LA FIN DE LA GUERRE EN ALGÉRIE Parc de l’Hôtel de ville Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La Ville de Launaguet commémore le 60e anniversaire du Cessez-le-feu en Algérie, survenu le 19 mars 1962, en présence des élus du Conseil municipal, ainsi que des représentants de l'ARAC (association d'anciens combattants). La cérémonie commémorative aura lieu **le dimanche 20 mars à 11 heures. Rassemblement devant l'Hôtel de Ville.**

