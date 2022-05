Commémoration

Commémoration, 17 septembre 2022, . Commémoration

2022-09-17 – 2022-09-17 Commémoration du 80ème anniversaire du raid de Dieppe ainsi que le 100ème anniversaire de l’inauguration du monument aux Morts. Commémoration du 80ème anniversaire du raid de Dieppe ainsi que le 100ème anniversaire de l’inauguration du monument aux Morts. Commémoration du 80ème anniversaire du raid de Dieppe ainsi que le 100ème anniversaire de l’inauguration du monument aux Morts. ©Pixabay – 2022 dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville