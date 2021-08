Champs-sur-Marne Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Commedia Del Arte de la Compagnie de Carlo Boso Domaine national de Champs – Château et parc Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Commedia Del Arte —————– La Cie de Carlo Boso, comme chaque année se produira dans le parc du château pour le plus grand plaisir des grands et des petits. Gageons que selon la tradition de la Commedia, ils sauront nous faire rire de nos déboires sanitaires !

Entrée libre, Compte tenu de l’affluence des JEP le port du masque est obligatoire dans le parc.

Venez observer une déambulation de marionnettes géantes, venez les voir se promener dans un parc à leur échelle ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Domaine national de Champs - Château et parc Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Domaine national de Champs - Château et parc Champs-sur-Marne