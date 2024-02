COMMEDIA, COMÉDIE FESTIVAL HIVER LES ARTS VIVANTS AU THÉÂTRE ST GILLES Théâtre Saint-Gilles Pornic, samedi 24 février 2024.

Edition 2024 du Festival d’hiver Les Arts Vivants au théâtre Saint Gilles

Sans tomber dans les pièges du théâtre didactique, ce spectacle de théâtre présenté par la Compagnie Bel Viaggio, propose un voyage du XVI ème au XVIII ème siècle de la commedia dell’arte à la Comédie, en passant par le théâtre de Foire…

Une très docte conférencière est attendue. Malheureusement, cette dernière, sensée nous entretenir de la Commedia dell’arte brille surtout par son absence.

Arlequin, Zanni, le Capitaine, Pantalon, Colombine et le Docteur décident alors d’assurer au pied levé la prestation. Après tout, sans eux, Molière, Marivaux, Corneille…n’auraient jamais pu écrire ce qu’ils ont écrit !

Connaissant le caractère volontiers fantasque et turbulent de ces personnages, on se doute que la dite conférence sera tout sauf académique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00

Théâtre Saint-Gilles 54 rue de verdun

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire artsvivantschateaudepornic@gmail.com

