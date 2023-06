Touki-Art Comme Vous Emoi Montreuil, 17 juillet 2023, Montreuil.

Touki-Art 17 – 22 juillet Comme Vous Emoi Sur inscription, gratuit sous réserve d’adhésion à l’association Alter Natives (5€), nombre de place limité

Pendant une semaine des artistes musiciens de l’Afrique de l’Ouest vont vous apprendre à fabriquer des instruments traditionnels ( Balafon, Kora, djembé) et vous initier aux rythmes associés. Vous découvrirez aussi l’histoire de ces musiques et les contextes culturels qui les ont vu émerger. Vous visiterez des collections d’instruments anciens au musée de la musique à Paris et si vous êtes déjà musicien vous pourrez également créer un morceau avec les artistes.

Ainsi du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet, de 10h à 13h, trois ateliers de fabrication de Balafon, de Kora et de Djembé se dérouleront avec les artistes Oumarou Bambara, Abou Diallo et Boubacar Koanda en salles distinctes. Ils seront suivis par des groupes de 4 à 5 jeunes participants.

Après un repas pris ensemble dans le lieu, les après-midis de ces 5 jours seront dédiés à la pratique musicale de 14h30 à 17h30 . Vous serez réunis dans une grande salle commune pour apprendre à pratiquer des rythmes simples à partir de ces instruments avec les musiciens. Ce sera aussi l’occasion de transmettre l’histoire de ces rythmes et leur contexte culturel.

Une répétition aura lieu le samedi 22 juillet au matin dans le square Hilaire Penda du Bas Montreuil puis, dans l’après-midi vous participerez au festival Touki, concert en plein air accueillant de nombreux artistes de l’Afrique de l’Ouest.

Le court métrage retraçant cette expérience sera monté au cours du mois d’aout pour une mise en ligne en septembre sur le site d’Alter Natives .

Comme Vous Emoi 5 rue de la Révolution 93100 Montreuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T10:00:00+02:00 – 2023-07-17T13:00:00+02:00

2023-07-22T12:30:00+02:00 – 2023-07-22T20:00:00+02:00

