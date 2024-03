COMME UNE TORTUE SUR LE DOS KEZACO CAFE – THEATRE Macon, mardi 4 juin 2024.

Ne faisant visiblement pas la différence entre l’état de vie et l’état de mort, une veuve joyeuse se rend chaque jour sur la tombe de son illustre mari pour lui parler franchement et régler quelques comptes. Elle prendra vite le cimetière pour sa propre cuisine afin d’y faire mijoter un pot au feu de non-dits.La note de l’auteur : Si j’ai pris le thème de « La violence faite aux femmes », ce n’est pas par opportunisme ni pour faire le buzz mais pour en dénoncer une des causes ; un égocentrisme rampant qui contamine notre époque. J’espère y avoir mis un humour acéré, aussi tranchant qu’une lame de rasoir dont le seul but serait d’inciser sans faire mal et de raser pour que l’espoir repousse sur une peau saine.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-06-04 à 20:00

Réservez votre billet ici

KEZACO CAFE – THEATRE 24 RUE RAMBUTEAU 71000 Macon 71