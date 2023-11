Comme une découverte Comme une fabrique Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Comme une découverte Comme une fabrique Limoges, 2 décembre 2023, Limoges. Comme une découverte Samedi 2 décembre, 10h00 Comme une fabrique Journée festive de rencontre avec des artisans et des artistes : tapisserie d’ameublement, bijoux en émail, rénivation de meubles, peinture, gravure, vente de création, visite d’ateliers.

+ d’infos Comme une fabrique 12 avenue de Landouge Limoges Limoges 87170 Landouge Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.facebook.com/CommeUneFabrique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00
#ateliercooperatif #tierslieu

