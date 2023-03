Comme une expo Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR 0 0 Découvrez des portraits singuliers de femmes réalisés par Adeline Sémonin, Catherine Grosjean, Gilbert Charhot(peintures), Françoise Mourlevat (collages), Marie-Hélène Frelet (raku) et Patricia Coignard (photographies). adeline.semonin@gmail.com Pontarlier

