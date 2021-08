« Comme un Vent de Noces » Irissarry, 28 août 2021, Irissarry.

« Comme un Vent de Noces » 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-28

Irissarry Pyrénées-Atlantiques Irissarry

Spectacle de la compagnie du Théâtre le Rivage.

“Comme un vent de noces” est une invitation lancée par un collectif d’acteurs à des spectateurs. Tout se bâtit à vue et en direct. Comme on viendrait assister à des noces, le spectateur répond à une invitation participative qui ouvre l’échange, la pensée, le débat, la poésie, la fête… Cela se place et se passe entre deux tempêtes. Texte : Fabrice MELQUIOT Mise en scène : Pascale DANIEL-LACOMBE.

Spectacle de la compagnie du Théâtre le Rivage.

“Comme un vent de noces” est une invitation lancée par un collectif d’acteurs à des spectateurs. Tout se bâtit à vue et en direct. Comme on viendrait assister à des noces, le spectateur répond à une invitation participative qui ouvre l’échange, la pensée, le débat, la poésie, la fête… Cela se place et se passe entre deux tempêtes. Texte : Fabrice MELQUIOT Mise en scène : Pascale DANIEL-LACOMBE.

+33 5 59 37 97 20

Spectacle de la compagnie du Théâtre le Rivage.

“Comme un vent de noces” est une invitation lancée par un collectif d’acteurs à des spectateurs. Tout se bâtit à vue et en direct. Comme on viendrait assister à des noces, le spectateur répond à une invitation participative qui ouvre l’échange, la pensée, le débat, la poésie, la fête… Cela se place et se passe entre deux tempêtes. Texte : Fabrice MELQUIOT Mise en scène : Pascale DANIEL-LACOMBE.

CEP

dernière mise à jour : 2021-07-27 par