Comme un tango, 11 juin 2022, .

Comme un tango

2022-06-11 – 2022-06-11

Dans une salle de danse sur le point de fermer se retrouvent habitués et égarés solitaires autour de la patronne, Clémence. Alternant des parties dansées et musicales, cette comédie « à contretemps » nous plonge dans les souvenirs d’antan et les perpétuelles tentatives approximatives de séduction.



Alternant pièces de théâtre classiques et contemporaines, la compagnie La Cabre d’Or existe depuis 1994 et comptabilise près de 40 adhérents, scindés en deux groupes montant chacun tous les deux ans une nouvelle création. Chaque année, elle organise un festival régional de théâtre amateur à Gignac-La-Nerthe, regroupant 5 autres compagnies amateurs.

La compagnie La Cabre d’Or bénéficie d’un partenariat entre le Théâtre Joliette et la FNCTA permettant à deux compagnies amateurs de suivre un parcours d’accompagnement sur la saison.



Texte : Laurence Sendrowicz

Mise en scène : Frédérique Montali

Avec Christophe Favier, Eric Cortembert, Bruno Lepers, Marie-Christine Trovato, Monique Donato, Alexandra Valero, Sophie Lopez, Jérôme Arcamone



Compagnie La Cabre d’or



Juin en amateurs avec la FNCTA

Temps fort dédié aux pratiques théâtrales amateurs : retrouvez « Comme un tango » au Théâtre Joliette-Minoterie.

