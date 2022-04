Comme un rémois dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z. Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Comme un rémois dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z. Reims, 22 juin 2022, Reims. Comme un rémois dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z. Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon Reims

2022-06-22 10:00:00 – 2022-09-30 18:00:00 Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon

Reims Marne Élément essentiel dont la préservation est aujourd’hui un enjeu majeur, l’eau joue un rôle important dans la constitution et le développement des grandes villes. Reims ne fait pas exception puisqu’elle s’est construite aux abords d’une rivière, la Vesle. De l’Antiquité à nos jours, les aménagements hydrauliques, destinés à alimenter et évacuer l’eau nécessaire à la population, ont largement participé à la structuration de la cité. Elle irrigue également chaque domaine de la vie quotidienne. À travers un abécédaire ludique et didactique, l’exposition vous propose ainsi de (re)plonger dans l’histoire de Reims au fil de l’eau et de ses différents usages, qu’ils soient sociaux, économiques ou religieux. Elle bénéficie du partenariat de nombreuses institutions locales, telles que l’INRAP Grand Est, la Bibliothèque Carnegie, le musée des Beaux-Arts de Reims, le musée Le Vergeur, les Archives municipales et communautaires de Reims, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement et le Service Archéologie du Grand Reims. +33 3 26 35 36 90 http://www.musees-reims.fr/ Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon Reims

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon Ville Reims lieuville Musée Saint-Rémi 53 Rue Simon Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Comme un rémois dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z. Reims 2022-06-22 was last modified: by Comme un rémois dans l’eau. Une histoire de l’eau à Reims de A à Z. Reims Reims 22 juin 2022 Marne Reims

Reims Marne