Comme un poisson dans l’eau Chaux, 5 août 2022, Chaux.

Comme un poisson dans l’eau Chaux

2022-08-05 – 2022-08-05

Chaux Côte-d’Or Chaux

Découvrez l’activité aquacole de l’entreprise familiale Beaume principalement orientée dans l’élevage et la vente de poissons vivants d’eau douce. Petite dégustation de produits transformés en fin de visite.

Inscription avant le 29/07

Visite conseillée aux enfants à partir de 8 ans.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Découvrez l’activité aquacole de l’entreprise familiale Beaume principalement orientée dans l’élevage et la vente de poissons vivants d’eau douce. Petite dégustation de produits transformés en fin de visite.

Inscription avant le 29/07

Visite conseillée aux enfants à partir de 8 ans.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Chaux

dernière mise à jour : 2022-04-07 par