Comme un poisson dans l’eau Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE, 16 août 2022, La Bresse.

du mardi 16 août au samedi 27 août à Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE

Comme un poisson dans l’eau ————————— Apprendre à nager en s’amusant : c’est un jeu d’enfant !Viens découvrir les Vosges tout en ayant les pieds dans l’eau de la piscine intérieure du centre ! ———————————————————————————————————————————————————- A travers des aventures aquatiques, tu vas pouvoir jouer avec tes copains, t’initier ou te perfectionner en natation et repartir avec un diplôme du « Nageur du Metty ». ———————————————————————————————————————————————————————— Rejoins-nous dans les Vosges à —————————— La Bresse dans un centre Odcvl proposant une colo entièrement dédiée à l’apprentissage de la natation ! ——————————————————————————————————- Sur place une piscine privée intérieur et un Maître Nageur Sauveteur t’attendent pour apprendre en s’amusant. ————————————————————————————————————- L’idée étant de découvrir les différentes pratiques de la natation et d’évoluer par groupe de niveaux ! ——————————————————————————————————- Les activités : ————— 8 séances de piscine encadrées par un Maître Nageur Sauveteur dans notre piscine privée et chauffée du centre ————————————————————————————————————- > Pour les débutants, découverte du milieu aquatique par des jeux : recherche d’objets sous l’eau, apprendre à flotter puis nager avec le jeu de l’étoile, premiers sauts… —————————————————————————————————————————————————————————- > Pour les nageurs plus confirmés : initiation aux 4 nages, et selon le niveau du groupe, initiation à la natation synchronisée et au sauvetage (plongeon canard, recherche de victime, prise pour déplacer la victime) ———————————————————————————————————————————————————————————————————————– Pour les grands nageurs confirmés: sortie à la piscine de La Bresse afin d’obtenir « l’attestation d’aisance à la pratique des activités aquatiques » ————————————————————————————————————————————————— Les temps forts : —————– Une sortie à la découverte du lac de Gérardmer et baignade au lac équipé d’un toboggan aquatique. Cette sortie à la journée sera aussi l’occasion de découvrir une confiserie locale. ————————————————————————————————————————————————————————————- Une sortie à la journée au parc du “Bois des lutins” à la Bresse. Trampoline, filets, toboggans… une multitude de jeux, d’expériences et de découvertes insolites. Cette sortie sera accompagné d’une visite d’une saboterie (artisanat locale) ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

845€ hors transport – Avec transport: nous contacter.

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE 21 route de la courbe la Bresse La Bresse Vosges



