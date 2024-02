Comme un poisson dans l’eau Alain Vidal Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement, mercredi 6 mars 2024.

Dans le restaurant de madame You Glan Glan, il y a un enfant qui rêve le bac à vaisselle devient un bout de mer avec son écume, le plat en inox, un grand requin à l’affût avec ses copains le requin cuillère, le requin couteau, le requin fourchette, le requin ciseau … Il y a un grand bar avec plein d’éviers. Sous le bar, se trouve une baleine… Souvent elle envoie des jets d’eau. Puis il y a le bateau du Capitaine… peint sur le mur du restaurant avec son cortège de goélands. Eh ! Il paraît que le Capitaine a connu une femme poisson. C’est ce qu’il raconte avec son accordéon.



Un tabouret, un petit accordéon, une guitare et une clarinette et nous voilà dans le restaurant de Madame Odette à Sète, face au port et aux bateaux rouillés, face aux tas de filets, de bouées le spectacle peut commencer !



Alain Vidal

A partir de 6 ans

Avec L’Éolienne MCE Production EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

Musée des Beaux-Arts (MBA) 7 Rue Edouard Stephan

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

