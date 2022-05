Comme un pèlerin au Saint-Sépulcre

Comme un pèlerin au Saint-Sépulcre, 25 mai 2022, . Comme un pèlerin au Saint-Sépulcre

2022-05-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12 19:00:00 19:00:00 2 2 Une exposition proposée par l’Ordre du Saint-Sépulcre.



Cryptes de Saint-Victor Les Amis de Saint Victor vous invitent à découvrir l’exposition “Comme un pèlerin au Saint-Sépulcre” du 25 mai au 12 juin. Une exposition proposée par l’Ordre du Saint-Sépulcre.



Cryptes de Saint-Victor dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville