Rennes Noël des établis Comme un établi Rennes, 16 décembre 2023, Rennes. Noël des établis 16 et 17 décembre Comme un établi Marché féérique et echanté avec déambulation à travers les machines de notre atelier partagé, afin de valoriser l’artisanat local ! Comme un établi 5 rue Bahon Rault Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 96 38 20 https://www.commeunetabli.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes

