À la découverte des métiers d’art à Comme un Établi Comme un Etabli, 1 avril 2023, Rennes.

La coopérative

Comme Un Établi est une coopérative SCIC SA et un collectif de passionné.e.s qui, depuis 5 ans, œuvrent pour créer un tiers-lieu original dédié à l’artisanat dans la métropole rennaise. Ce projet coopératif apporte une réponse aux besoins d’espaces et de production des artisans et des habitants par une démarche collective et locale en cœur de métropole.

L’évènement

A l’occasion des JEMA, Comme Un Établi ouvre ses portes le samedi 1 avril de 11h à 18h et le dimanche 2 avril de 11h à 18h. Les visiteurs pourront venir déambuler dans ce lieu insolite, et découvrir les métiers de nombreux artisans. L’année dernière, l’atelier a eu la chance d’organiser sa première édition des JEMA, qui a eu du succès. Cette année, nous accueillons 15 artisan.e.s de Comme un Etabli, ou extérieur.e.s à la coopérative.

L’évènement proposera donc 15 stands de découverte métiers d’art, avec : bijouterie, forge, maroquinerie, métallerie, tapisserie d’ameublement, sellerie/harnacherie, broderie, sculpture sur bois, tableterie, tissage, ébénisterie, antheluce ainsi que reliure. Un stand sera tenu par les sociétaires et salarié.e.s de la coopérative Comme Un Etabli, avec l’objectif de faire des visites thématiques des espaces de travail, de la salle des machines et répondre aux questions des visiteurs sur ce lieu de vie.

Les objectifs de l’évènement : faire découvrir les savoirs de divers corps de métiers en montrant les outils, les réalisations et des démonstrations. Sur certains stands les visiteurs pourront participer et s’initier aux travaux manuels.

L’après-midi, le public pourra également assister à un cycle de conférences qui donne la parole aux artisan.e.s. L’idée est la suivante : une prise de parole pour présenter leur parcours, métier, et savoir-faire (environ 10-15minutes par personne), est-ce que c’est une reconversion professionnelle, leur métier depuis toujours, pourquoi avoir choisi de travailler cette matière (bois, métal, textile…) en particulier, quelle est leur formation ?…etc

Une exposition temporaire de peinture et sculpture de l’association Doonart sera proposée tout au long de l’évènement.

Le samedi à 16h30 un concert du groupe rennais « Les Hirsutes » sera organisé dans la partie volière de l’atelier pour tout public.

Le samedi 1 avril :

• 11h : Ouverture du lieu au public

• De 11h à 18h : Déroulement de l’événement, musique d’ambiance, restauration et chantier fil rouge.

• 16h30 : concert du groupe « Les Hirsutes »

• 18h : Fin de l’événement

Le dimanche 2 avril :

• 11h : Ouverture du lieu au public

• De 11h à 18h : Déroulement de l’événement, musique d’ambiance, restauration et chantier fil rouge.

• 18h : fin de l’évènement

Comme un Etabli
5 rue Bahon Rault
Rennes 35064
Nord – Saint-Martin
Ille-et-Vilaine
Bretagne
https://www.commeunetabli.fr/
https://www.instagram.com/commeunetabli/
contact@commeunetabli.fr
0230963820

Comme un Établi