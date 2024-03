Comme un dimanche Raphaël Renaud Galerie Jean-Louis Ramand Aix-en-Provence, samedi 23 mars 2024.

Après une année de collaboration la galerie est heureuse de présenter la première exposition personnelle de l’artiste Raphaël Renaud à Aix-en-Provence.

L’artiste est connu par une silencieuse puissance de ses peintures de paysages de forêts et des grandes cités, dont la couleur et la lumière sont des mécanismes d’émotions certains pour le spectateur. Avec cette exposition, dont l’intitulé est comme un dimanche , l’artiste nous invite à repousser le tumulte qui envahit notre quotidien à travers les informations et images bruyantes.

Ses nouvelles peintures nous appellent à une promenade paisible et contemplative, à une visite dominicale au musée, une déambulation au marché aux puces ou une dégustation d’un mets au restaurant.

Un ensemble d’une trentaine de peintures sur bois et sur toile sera déployé sur les murs de la galerie.

** La silencieuse puissance de la peinture Eugène Delacroix (1824). ** L’oeuvre vous appelle Roger de piles (théoricien de la conception coloriste de la peinture au XVIIe siècle).



Raphaël Renaud est Diplômé des Beaux-Arts de Paris, l’artiste est né en 1974 il vit et travaille entre la France et Berlin. Ses oeuvres ont été exposées souvent à l’international, Zurich, Cologne, Vienne, Berlin, Bâle, Moscou, Miami mais aussi en France à Paris, Lille ou St Denis de la Réunion, tant en galeries d’art ou foires internationales. .

2024-03-23

2024-05-11

