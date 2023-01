Comme un appel au voyage Caen, 26 janvier 2023, Caen .

Comme un appel au voyage

9 rue des croisiers Galerie des Croisiers Caen Calvados Galerie des Croisiers 9 rue des croisiers

2023-01-26 15:00:00 – 2023-02-08 18:00:00

Galerie des Croisiers 9 rue des croisiers

Caen

Calvados

Après une enfance en Bretagne, Christian Sanséau voyage à travers le monde, l’artiste a rapporté de ses voyages des émotions qu’il a posées sur la toile.

Des rives du Mékong en passant par le désert du Niger ou les forêts tropicales, en regardant ses toiles, on se laisse porter par le travail de coloriste du peintre. Une peinture toute en matière et en mouvement très tonique qui reflète l’énergie des peuples du monde à rester debout. On peut, dans ces ambiances peintes, trouver matière à réflexion sur nos différences et nos ressemblances dans l’essentiel de nos vies.

Après une enfance en Bretagne, Christian Sanséau voyage à travers le monde, l’artiste a rapporté de ses voyages des émotions qu’il a posées sur la toile.

Des rives du Mékong en passant par le désert du Niger ou les forêts tropicales, en regardant ses toiles, on se laisse porter par le travail de coloriste du peintre. Une peinture toute en matière et en mouvement très tonique qui reflète l’énergie des peuples du monde à rester debout. On peut, dans ces ambiances peintes, trouver matière à réflexion sur nos différences et nos ressemblances dans l’essentiel de nos vies.

contact@galerielamaison.com +33 6 87 60 15 77 http://www.galerielamaison.com/

Galerie des Croisiers 9 rue des croisiers Caen

dernière mise à jour : 2023-01-13 par