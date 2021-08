Nice Relais International de la Jeunesse "Clairvallon" Alpes-Maritimes, Nice COMME UN AIR DE VACANCES: sérieux je révise Relais International de la Jeunesse “Clairvallon” Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Dans le cadre des vacances apprenantes, l’association passerelle vous propose une colo apprenante dans la somptueuse ville de NICE. Avec vous nous allons découvrir son patrimoine, sa culture et son histoire et tous les matins des quiz sur toutes les matières afin de permettre aux jeunes de s’amuser tout en apprenant.

Prise en charge Etat pour les habitants des QPV et autres publics éligibles + adhésion à l’Association Passerelle (1 0 €). Pour les autres familles, une participation symbolique de 80€ sera demandée dont 10€ d’adhésion et 70€ pour le séjour.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Relais International de la Jeunesse “Clairvallon” 26, avenue Scudérie – 06100 NICE Nice Rimiez Alpes-Maritimes

