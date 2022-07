COMME UN AIR DE JAZZ Saint-Thibéry Saint-Thibéry Catégories d’évènement: Hérault

Hérault Comme un air de jazz à Saint-Thibéry ! En attendant de retrouver le festival de Jazz tel qu’il était, la municipalité de Saint-Thibéry a orchestré deux soirées « Comme un air de Jazz à Saint-Thibéry » les 13 et 14 août prochains.

Pendant deux soirs, les restaurants du village accueilleront des groupes de Jazz de 20h à 22h (pour diner il est recommandé de réserver auprès de chaque établissement).

