MDVA, maison de la vie associative, 2 Bd des Lices Arles, le samedi 20 novembre à 20:30

Les Troubadours Arlésiens reviennent avec leur nouveau spectacle : “Comme tu voudras”, une comédie de Lisa Charnay

8 et 4 euros

Comédie de Lisa Charnay MDVA,maison de la vie associative,2 Bd des Lices Arles 2 Bd des Lices, Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:45:00

