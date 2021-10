Genève Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève Comme tu regardes le ciel étoilé Théâtre Am Stram Gram – Genève Genève Catégorie d’évènement: Genève

Comme tu regardes le ciel étoilé Théâtre Am Stram Gram – Genève, 9 décembre 2021, Genève. Comme tu regardes le ciel étoilé

du jeudi 9 décembre au samedi 11 décembre à Théâtre Am Stram Gram – Genève

Du 9 au 11 décembre 2021 Dès 4 ans · 45 min CHANSON / CRÉATION AM STRAM GRAM FABRICE MELQUIOT · ÉRIC LINDER (POLAR) C’est un concert pas comme d’habitude. On est tous allongés, on regarde le ciel. Nos corps font boum en même temps que la boîte à rythmes. Les notes, les pulsations, elles se glissent sous nos peaux, elle fourmillent de partout. Tu as déjà écouté un concert dans cette position ? Pas moi. Les chansons, elles me rentrent dedans, elle viennent me chatouiller les os, les veines… d’un coup, je deviens TOUT : la voix qui chante, l’histoire du chat pas sympa, celle des rhinocéros aux cornes en pop-corn. Je deviens les doigts qui frottent la guitare et les étoiles là-haut. D’après Comme tu regardes le ciel étoilé, Fabrice Melquiot, Polar, illustré par Jeanne Roualet, © Éditions La Joie de lire Genève 2021 Spectacle initialement prévu les 6 février, 7 février, 22 mai et 23 mai 2021 Distribution Texte, mise en scène : Fabrice Melquiot | Composition : Éric Linder (Polar) | Chant, guitare : Éric Linder (Polar) | Basse, claviers, boîtes à rythmes : Alex Muller Ramirez | Vidéo : Ariane Catton Balabeau Production : Théâtre Am Stram Gram – Genève | Coproduction : Antigel

De 10 à 25 francs

Des chansons en partage, comme un trait d’union entre générations. Théâtre Am Stram Gram – Genève Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T19:45:00;2021-12-10T21:00:00 2021-12-10T21:45:00;2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T11:45:00;2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T19:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Am Stram Gram - Genève Adresse Route de Frontenex 56, 1207 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Am Stram Gram - Genève Genève