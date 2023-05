Comme sur des roulettes ! Médiathèque Violette Leduc Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 15h00 à 16h00

Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu. Comme sur des roulettes ! Un spectacle de Gilles Bizouerne. Chaud devant ! Des aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages inédits… Dans une joyeuse fougue, Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le monde sens dessus dessous. » « Comme sur des roulettes ! » est adapté à un public familial au-dessus de 7 ans. Durée : 50 mn Merci de veiller au respect de la

tranche d’âge. Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris Contact : 01 55 25 80 20 mediatheque.violette-leduc@paris.fr

