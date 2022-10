Comme s’il en pleuvait

2022-11-11 19:00:00 – 2022-11-12 EUR Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir de l’argent dans leur salon. Tous les jours des billets de banque apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s’il en pleuvait.



D’où vient cet argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ?

Cette richesse soudaine est-elle une chance ou une malédiction ?

Une comédie désopilante sur l’argent qui rend fou.



Ecriture : Sébastien Thiéry

Mise en scène : Christophe Pecoraro

Ecriture : Sébastien Thiéry

Mise en scène : Christophe Pecoraro

Avec La troupe du Paradis du Rire

