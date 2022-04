Comme par Magie, 29 avril 2022, .

Comme par Magie

2022-04-29 – 2022-04-29

Et si la magie nous permettait de remonter le temps ? En tout cas, elle nous permet de “remonter” en enfance, ce qui promet un sacré voyage, enfin rendu possible “comme par magie” !



Au cours de ce spectacle, Pierre Poncelet raconte son parcours de magicien, les rencontres et les émotions qui y sont associées. Pendant plus d’une heure, le magicien aidé du public, va tenter de révéler la part magique qui est présente en chacun de nous. Au programme : mentalisme, cartomagie, rubiks cube, masque volant et bien d’autres surprises !

Du théâtre forum avec Ligue des droits de l’Homme section d’Aix en Provence et ATTAC Pays d’Aix, à la Mareschale

Et si la magie nous permettait de remonter le temps ? En tout cas, elle nous permet de “remonter” en enfance, ce qui promet un sacré voyage, enfin rendu possible “comme par magie” !



Au cours de ce spectacle, Pierre Poncelet raconte son parcours de magicien, les rencontres et les émotions qui y sont associées. Pendant plus d’une heure, le magicien aidé du public, va tenter de révéler la part magique qui est présente en chacun de nous. Au programme : mentalisme, cartomagie, rubiks cube, masque volant et bien d’autres surprises !

dernière mise à jour : 2022-03-10 par