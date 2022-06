Comme On S’Aime Gardanne, 11 juin 2022, Gardanne.

Comme On S’Aime Halle Léo Ferré 76 Avenue du 8 Mai 1945 Gardanne

2022-06-11 20:30:00 – 2022-06-11 22:00:00 Halle Léo Ferré 76 Avenue du 8 Mai 1945

Gardanne 13120 Gardanne

10 Groupe vocal @phones,

En mode polyphonie d’aujourd’hui, 20 chanteurs hommes et femmes accompagnés d’une équipe artistique professionnelle interprètent et mettent en scène des chansons issues d’auteurs-compositeurs de la scène française d’hier et d’aujourd’hui harmonisée à 3 ou 4 voix mixtes.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir des chansons en version polyphonique.

Ce groupe né en 2017 à Gardanne dans le Pays d’Aix, encadré par des professionnels, crée un nouveau spectacle tous les 18 mois.

@phones se réunit un samedi par mois. Son projet est basé sur des valeurs qu’il juge essentielles : La nouveauté, la rigueur, la convivialité, la bienveillance.

« Dans la Peau » (C. Jordana) de l’ « Amoureuse » de Véronique Sanson ; « C’est Comme ça » (Rita Mitsuko) que « Je Dis Aime » (M) ou « Ne m’Oublie Pas » (La Grande Sophie) avec « Les Mots de Claude Nougaro. « L’Etouderie » (Camille), « La Ceinture » (E. Frégé/ B.Biolay), « La Grenade » (C. Luciani), c’est avec Ben Mazué que « le Cœur nous anime ».

Nous aimons porter ce vaste patrimoine de la chanson francophone poétique et sensée, nous nourrir de belles découvertes de titres moins connus et aiguiser la curiosité du public en interprétant de « jeunes » auteurs-compositeurs.

Après Deux années en suspens, le groupe vocal @phones est heureux de remonter sur scène avec son nouveau spectacle « Comme On s’Aime ». Rendant hommage à la chanson française actuelle en interprétant des titres à textes en version polyphonique.

a-phones@hotmail.com +33 6 19 05 39 00

Halle Léo Ferré 76 Avenue du 8 Mai 1945 Gardanne

