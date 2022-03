Comme nous tu as un projet d’entreprise ! Centre de Réunion Sainte Ursule Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Comme nous tu as un projet d’entreprise ! Centre de Réunion Sainte Ursule, 14 avril 2022, Bayonne. Comme nous tu as un projet d’entreprise !

Centre de Réunion Sainte Ursule, le jeudi 14 avril à 09:30

Témoignages de jeunes entrepreneur.e.s accompagné.e.s dans le dispositif Entreprendre la Région à Vos Côtés avec le groupement Territoires et Entreprises 64. Echanges avec des lycéen.ne.s et des etudiant.e.s

Entrée libre

Les jeunes et l’entrepreneuriat Centre de Réunion Sainte Ursule 10 PLACE SAINTE URSULE – 64100 BAYONNE Bayonne Citadelle Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T09:30:00 2022-04-14T12:00:00

