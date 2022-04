Comme l’oiseau Le Comptoir, 25 mai 2022, Fontenay-sous-Bois.

Création 2020 – Guyane Une pièce écrite et mise en scène par Bérékia YERGEAU _Comme l’oiseau_ est une création théâtrale écrite en vers libres. Elle dépèce à plume vive le phénomène des mules de Guyane, et nous emmène dans la chute vertigineuse d’une famille victime du réseau mafieux tissé entre Cayenne et la tour Eiffel. Pour sa création _Comme l’oiseau_, l’autrice et metteure en scène Bérékia Yergeau a commencé par récolter des témoignages de jeunes, de trafiquants, d’ex-détenus, de récidivistes et de parents impliqués ou touchés par le phénomène des mules en Guyane, ces personnes qui transportent de la drogue entre Cayenne et Paris. Ce texte d’une grande poésie, entièrement écrit en prose libre, a été porté à la scène par 3 générations d’artistes qui racontent la chute vertigineuse d’une famille victime du réseau mafieux guyanais. Un spectacle incisif porté par la Compagnie OTEP qui dénonce la tragédie contemporaine qui gangrène ce territoire ultramarin. Organisme National de Diffusion Artistique Avec : Anahita GOHARI (comédienne) Noémie PETCHY (comédienne) Roland ZELIAM (comédien)

Théâtre contemporain à partir de 12 ans

