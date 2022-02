Comme Librairie du Palais, 29 janvier 2022, Arles.

Le travail d’Emma Grosbois constitue une réflexion autour des usages et du statut des images. Il s’articule autour d’une double archéologie : celle des espaces urbains (qui comprennent des lieux aussi bien publics que privés) et celle du regard. Ses photographies démultiplient ainsi les points de vue sur la ville (que ce soit Palerme, Florence, Marseille ou Beyrouth) tout en engageant un dialogue avec l’histoire de l’art et de la photographie. Une toile d’associations et de connivences visuelles se tissent entre les images : des vues de villes, des intérieurs, des détails, des images extraites d’installations et d’expérimentations de procédés optiques (camera obscura ou lanterne magique). Pli, replis, et répliques : jeu baroque d’envois et renvois qui se projettent à l’infini. Exposition accompagnée d’une publication aux éditions Zoëme/Filigranes.

