Comme les artistes vacances | Doudous Pavillon Blanc Henri-Molina, 3 novembre 2021, Colomiers.

Comme les artistes vacances | Doudous

du mercredi 3 novembre au jeudi 4 novembre à Pavillon Blanc Henri-Molina

### ATELIER COMME LES ARTISTES | LES DOUDOUS Mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 14h à 16h Fabriquez un drôle d’animal, peut-être un doudou… Avec quelque bouts de tissus et quelques points de couture, fabrique un animal ou un doudou pour toi ou à offrir. Entrée libre | Sur inscription | A partir de 8 ans enfants accompagnés jusqu’à 9 ans| intergénérationnel _Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites [www.ville-colomiers.fr](http://www.ville-colomiers.fr) et [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr) pour retrouver les informations mises à jour régulièrement._ **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc Henri-Molina

