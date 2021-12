Colomiers Mairie de Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Comme les artistes : faire parler les photos Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Comme les artistes : faire parler les photos Mairie de Colomiers, 19 mars 2022, Colomiers. Comme les artistes : faire parler les photos

du samedi 19 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 à Mairie de Colomiers

Manipulez vos images polaroïd pour en trafiquer le sens en résonance à l’exposition « Art, médias, numérique et esprit critique ». L’atelier se déroule sur les 2 séances. Une inscription est donc nécessaire sur les deux séances. Gratuit sur présentation de la carte | A partir de 8 ans enfants accompagnés jusqu’à 9 ans| intergénérationnel Manipulez vos images polaroïd pour en trafiquer le sens en résonance à l’exposition « Art, médias, numérique et esprit critique ». L’atelier se déroule sur les 2 séances. Une inscription est donc néc Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T12:00:00;2022-03-21T10:30:00 2022-03-21T12:00:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T12:00:00;2022-03-23T10:30:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-24T10:30:00 2022-03-24T12:00:00;2022-03-25T10:30:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:00:00;2022-03-27T10:30:00 2022-03-27T12:00:00;2022-03-28T10:30:00 2022-03-28T12:00:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T12:00:00;2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-31T10:30:00 2022-03-31T12:00:00;2022-04-01T10:30:00 2022-04-01T12:00:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Mairie de Colomiers Adresse 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Ville Colomiers lieuville Mairie de Colomiers Colomiers