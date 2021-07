Ornans 81000 Albi Doubs, Ornans Comme le veut la tradition, Albi fêtera le 14 juillet. 81000 Albi Ornans Catégories d’évènement: Doubs

81000 Albi, le mercredi 14 juillet à 18:15

Le défilé militaire aura lieu avenue du Général De Gaulle, dans le sens Médiathèque /Statue Lapérouse. 18h15 : rassemblement des anciens combattants et de leur porte-drapeaux, en présence de la Musique Départementale des Sapeurs Pompiers du Tarn . 18h30 : arrivée des autorités, revue des troupes, montée des couleurs. À partir de 18h45, défilé militaire avec la participation : – de la section du 8e RPIMA défilant à pied, – de la Gendarmerie : escadron départemental de la sécurité routière, – de la Préparation Militaire Marine « Lapérouse » d’Albi – de l’unité d’intervention des Sapeurs Pompiers, – de la Croix-Rouge Française, – de la Protection Civile, – du Service National. 19h : Prestation de la musique départementale des Sapeurs Pompiers du Tarn. En raison des contraintes sanitaires et de la réglementation en vigueur, seul le défilé militaire est maintenu pour cette Fête nationale 2021. 81000 Albi Avenue du Général De Gaulle Ornans Ornans Doubs

2021-07-14T18:15:00 2021-07-14T22:30:00

