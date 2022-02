« Comme le vent dans les voiles » Cie Ngc25 [Festival Cep Party] Le Champilambart Vallet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vallet

« Comme le vent dans les voiles » Cie Ngc25 [Festival Cep Party] Le Champilambart, 1 avril 2022, Vallet. « Comme le vent dans les voiles » Cie Ngc25 [Festival Cep Party]

Le Champilambart, le vendredi 1 avril à 16:00

Comme le vent dans les voiles est une joyeuse invitation au voyage, un spectacle participatif à mi-chemin entre la danse, le conte et la sophrologie. Pas à pas, guidés par la danseuse, les jeunes spectateurs vont à la rencontre de leurs sensations. Comme le vent dans les voiles, leur respiration les fait avancer, leur donne le premier mouvement, il n’y a plus qu’à continuer… Un moment suspendu hors du temps, où les enfants cultivent leur potentiel de présence au monde.

De 6 à 8€

Dimanche en fête ! Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu Le Champilambart Adresse 13 route des Dorices, 44330 Vallet Ville Vallet lieuville Le Champilambart Vallet Departement Loire-Atlantique

Le Champilambart Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/

« Comme le vent dans les voiles » Cie Ngc25 [Festival Cep Party] Le Champilambart 2022-04-01 was last modified: by « Comme le vent dans les voiles » Cie Ngc25 [Festival Cep Party] Le Champilambart Le Champilambart 1 avril 2022 Le Champilambart Vallet Vallet

Vallet Loire-Atlantique