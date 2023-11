Comme le nageur au fond des mers Théâtre Ouvert Paris, 30 janvier 2024, Paris.

Du mardi 30 janvier 2024 au samedi 10 février 2024 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h15

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h15

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Places de 8 à 20€

Tarif unique le jeudi 10€

PASS Culture

Une fiction comme une enquête qui retraverse dans le monde d’aujourd’hui le mythe d’Orphée et d’Eurydice.

Alors qu’il est devenu amnésique, à la suite de la mort accidentelle de sa femme, un homme – ingénieur du son – décide pourtant de la ramener à la vie, et de modifier le passé, en se réfugiant dans l’ile de Milos où il·elle se sont aimé·e·s. Aidé dans cette enquête par des séries d’indices, d’enregistrements, notes cryptées… que lui a laissé son « ancien moi », et entouré par des médecins qui deviennent à son insu des personnages de son histoire, il reconstitue les éléments de son passé et rejoue véritablement l’histoire qui fut la sienne : celle d’un couple qui se déchire : entre lui, cet homme de cinéma attiré par les mythes éternels de la méditerranée et elle, la femme aimée, avocate à la Cour du droit d’asile inscrite dans l’urgence politique….

Théâtre Ouvert 159 avenue gambetta 75020 Paris Théâtre Ouvert

