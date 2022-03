Comme la mer, mon amour Théâtre Ouvert, 12 septembre 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du lundi 12 septembre 2022 au samedi 01 octobre 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 20h30

payant

Après 19 ans de séparation, Abdellah retrouve Boutaïna dans les rues de Paris. Ils vont dans un café. Ils parlent. Adbellah veut absolument savoir pourquoi Boutaïna l’avait cruellement abandonné.

Pourquoi elle a détruit l’amour-amitié entre elles·eux. Il insiste, beaucoup. Boutaïna résiste, longtemps. Abdellah finit par trouver le moyen de l’obliger à parler, à s’expliquer : leur passion commune pour les films égyptiens.

Comme la mer, mon amour est une pièce sur l’inévitable retour des fantômes. La nécessaire confrontation radicale avec le passé. Et l’attente éternelle d’un miracle. D’une chanson.

NOTE D’INTENTION

Sur scène, deux personnages, deux immigré·e·s, deux fantômes. Une femme hétérosexuelle et un homme homosexuel dans un face à face à la fois intense et retenu, joué comme dans les films égyptiens de leur passé. Le son et la lumière (qui frôlera parfois le kitsch, mais sans ironie) les dirigent dans l’espace et donnent sens aux différents chemins que propose cette pièce. Il·elle·s créent une zone sensible, complexe, où l’on peut crier sans honte et régler enfin ses comptes.

Découvrez l’intégralité de l’entretien à lire et à écouter sur notre chaîne YouTube !

Texte et interprétation

Boutaïna El Fekkak, Abdellah Taïa

Mise en scène

Boutaïna El Fekkak, Adbellah Taïa et Jérémie Scheidler

Vidéo et dramaturgie

Jérémie Scheidler

Création et régie lumières

Jean-Gabriel Valot

Création et régie son

Loic Le Roux

Collaboratrice artistique

Noémie Develay-Ressiguier

Costumes

Benjamin Moreau

Regard scénographique

Lisa Navarro



Théâtre Ouvert 159 avenue Gambetta Paris 75020

Contact : 0142555550 resa@theatreouvert.com http://www.theatre-ouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://twitter.com/TheatreOuvert

Théâtre

Date complète :

2022-09-12T19:30:00+01:00_2022-09-12T20:30:00+01:00;2022-09-13T19:30:00+01:00_2022-09-13T20:30:00+01:00;2022-09-14T19:30:00+01:00_2022-09-14T20:30:00+01:00;2022-09-15T20:30:00+01:00_2022-09-15T21:30:00+01:00;2022-09-16T20:30:00+01:00_2022-09-16T21:30:00+01:00;2022-09-17T20:30:00+01:00_2022-09-17T21:30:00+01:00;2022-09-19T19:30:00+01:00_2022-09-19T20:30:00+01:00;2022-09-20T19:30:00+01:00_2022-09-20T20:30:00+01:00;2022-09-21T19:30:00+01:00_2022-09-21T20:30:00+01:00;2022-09-22T20:30:00+01:00_2022-09-22T21:30:00+01:00;2022-09-23T20:30:00+01:00_2022-09-23T21:30:00+01:00;2022-09-24T20:30:00+01:00_2022-09-24T21:30:00+01:00;2022-09-26T19:30:00+01:00_2022-09-26T20:30:00+01:00;2022-09-27T19:30:00+01:00_2022-09-27T20:30:00+01:00;2022-09-28T19:30:00+01:00_2022-09-28T20:30:00+01:00;2022-09-29T20:30:00+01:00_2022-09-29T21:30:00+01:00;2022-09-30T20:30:00+01:00_2022-09-30T21:30:00+01:00;2022-10-01T20:30:00+01:00_2022-10-01T21:30:00+01:00

Jean-Louis Fernandez