Limoges La comédie de Limoges Haute-Vienne, Limoges Comme ils disent La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Comme ils disent La comédie de Limoges, 14 janvier 2022, Limoges. Comme ils disent

du vendredi 14 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à La comédie de Limoges

Entrez dans l’intimité de ces deux personnages hauts en couleur qui se lient, s’éloignent, se rejoignent… Ils s’aiment, s’engueulent, se réconcilient, oscillent entre une sincérité profonde et une mauvaise foi notoire. Bel hymne à la tolérance dans cette pièce où l’on rit beaucoup. Tout le monde se reconnaît et on finit par oublier que ce sont deux “homos”, comme ils disent ! Vous croyez que la vie de couple est un long fleuve tranquille ? Phil et David vont bousculer vos illusions ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-14T20:30:00 2022-01-14T22:00:00;2022-01-15T18:00:00 2022-01-15T19:30:00;2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T22:00:00;2022-01-16T17:00:00 2022-01-16T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges