Producteur Event Palais (1-R-2020-01395) PRESENTE CE SPECTACLE Durée : 1h30 Tout public à partir de 10 ans Molière 2022 du Comédien dans un second rôle : Nicolas Lumbreras De William SHAKESPEARE – Adaptation : Pierre-Alain LELEU – Mise en scène : Léna BRÉBAN Avec Barbara SCHULZ, Ariane Mourier ou alternance, Lionel Erdogan ou alternance, Pierre-Alain Leleu, Eric Bougnon, Léa Lopez ou alternance, Adrien Urso, Adrien Dewitte et Jean-Paul Bordes. Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme la soeur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouvent donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD Dans cette adaptation enlevée, vision modernisée de la tragédie-comédie de l’auteur, la mise en scène multiplie les surprises : dans un univers onirique où évoluent les gentils, les méchants et les esprits de la forêt, la pièce se mue en comédie musicale menée par une troupe d’excellents comédiens qui s’en donnent à cœur joie pour porter l’art théâtral au-delà du strict cadre de la scène. De l’aventure, de l’amour, de la nature sauvage… dans un spectacle festif, joyeux et musical ! N’ayez plus peur de Shakespeare, même au fond des bois ! Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation. Europe 1 : Dingue, modernisé juste ce qu’il faut – Culture Tops : Un spectacle enchanteur et revigorant, mené tambour battant – Le Figaro : Un vrai bain de jouvence ! Les neufs comédiens rivalisent de virtuosité et de joie. PMR 04 92 98 62 77 COMME IL VOUS PLAIRA

L’ARIA CORNEBARRIEU 1 RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Haute-Garonne

