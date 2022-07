Comme il vous plaira d’après William Shakespeare, 24 mars 2023, .

Comme il vous plaira d’après William Shakespeare



2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24

Nominée 5 fois aux Molières, cette adaptation moderne et enlevée d’une comédie de William SHAKESPEARE mêle aventure, amour, désir, passion, amitiés, jalousie…

Le jeune Duc, après avoir chassé son grand frère Frédérik, décide de bannir également Rosalinde, la fille de celui-ci. Mais Célia, la fille du jeune Duc ne veut pas se séparer de Rosalinde qu’elle aime comme une sœur. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt d’Arden et de partir à la recherche du vieux Duc Frédérik. Comme elles sont poursuivies, Rosalinde se déguise en homme et Célia, en bergère. La forêt va alors être le théâtre d’une avalanche de quiproquos, d’affrontements, de chansons et de tirades fiévreuses… Barbara SCHULZ, exceptionnelle, incarne l’un des plus beaux rôles du répertoire et embarque avec elle une troupe de 9 acteurs, chanteurs, musiciens dans un spectacle festif et joyeux…

+33 5 59 22 44 66

Entractes Organisations

