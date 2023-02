COMME IL VOUS PLAIRA LA SCALA PROVENCE – 600, 3 mai 2023, AVIGNON.

COMME IL VOUS PLAIRA LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-05-03 à 19:30 (2023-05-03 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

LA SCALA PROVENCE (PLATESV-D-2021- 007353) présente : ce spectacle. Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouvent donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie de Shakespeare, il y a de l’aventure, de l’amour, de la passion, du désir, de l’amitié sans faille, de la jalousie, des quiproquos, de la nature sauvage, de la musique, des chansons, et surtout des rires, beaucoup de rires ! Et le tout dans une forêt enchantée… 4 Molières 2022 ∼ Molière du Théâtre privé – Molière de la Mise en scène d’un spectacle de Théâtre privé (Léna Bréban) – Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé (Barbara Schulz) – Molière de la Comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier) Heure d’arrivée conseillée est de 15 minutes avant le début de spectacleRESERVATIONS PMR :04 64 00 00 90

Votre billet est ici

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

LA SCALA PROVENCE (PLATESV-D-2021- 007353) présente : ce spectacle. Le jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme la sœur de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux décident donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc. Comme elles sont poursuivies par le jeune Duc, Rosalinde, la fille du vieux Duc, se déguise en homme, et Célia, la fille du jeune Duc, en bergère. Le vieux Duc, le jeune Duc, la fille du vieux Duc, la fille du jeune Duc, les amis du vieux Duc, les amis du jeune Duc, tout ce petit monde se retrouvent donc dans la forêt des Ardennes ! CQFD

Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie de Shakespeare, il y a de l’aventure, de l’amour, de la passion, du désir, de l’amitié sans faille, de la jalousie, des quiproquos, de la nature sauvage, de la musique, des chansons, et surtout des rires, beaucoup de rires ! Et le tout dans une forêt enchantée…

4 Molières 2022 ∼ Molière du Théâtre privé – Molière de la Mise en scène d’un spectacle de Théâtre privé (Léna Bréban) – Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé (Barbara Schulz) – Molière de la Comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier)

Heure d’arrivée conseillée est de 15 minutes avant le début de spectacle

RESERVATIONS PMR :04 64 00 00 90.37.5 EUR37.5.

Votre billet est ici