« Comme il vous plaira », 14 mars 2023, .

« Comme il vous plaira »



2023-03-14 20:45:00 – 2023-03-14

45 EUR Dans cette nouvelle traduction, moderne et enlevée, de la comédie de Shakespeare, se mêlent aventure, amour, désir, amitié, passion, jalousie dans la nature sauvage… Des quiproquos en musique, créent un cocktail détonnant pour éclater de rire sur fond de forêt en-chantée.

L’exceptionnelle Barbara Schultz, dirigée par Léna Bréban, talentueuse metteuse en scène, incarne un des plus beaux rôles du répertoire. Elle embarque avec elle une troupe de neuf acteurs / chanteurs / musiciens, dans un spectacle festif et joyeux. Le spectateur sort de cette comédie, presque musicale, avec une furieuse envie de chanter et pourquoi pas de (re)tomber amoureux !.

François Fonty

