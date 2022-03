«COMME IL FAUT» GALLAZ-MASSY CHAMBER DUET AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

CONCERT EN UN SEUL SET Bertrand Gallaz et Pierre-François Massy se sont rencontrés en 1984, année au cours de laquelle ils ont donné plusieurs concerts en trio avec le bat­teur Olivier Clerc, interprétant de façon créative et libertaire les compositions d’Ornette Coleman. En 2015 les deux musiciens se sont retrouvés pour élaborer en duo un répertoire plus diversifié, illustré par quelques enregistrements « maison » dont la qualité musicale les a incités à continuer et appro­fondir leur travail. Le répertoire est constitué de pièces originales et de reprises venant de nombreux horizons : Ornette Coleman toujours, Thelonious Monk, mais aussi musique populaire suisse ou américaine, chanson ou série télévisée. Pierre-François Massy, contrebasse Bertrand Gallaz, guitare électrique

