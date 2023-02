Comme en des paysages aux vastes horizons – Gwenn Mérel Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Comme en des paysages aux vastes horizons – Gwenn Mérel Saint-Malo, 11 février 2023, Saint-Malo . Comme en des paysages aux vastes horizons – Gwenn Mérel 2 rue Nicolas Bouvier 4ème lieu de La Grande Passerelle La Gare Saint-Malo Ille-et-Vilaine 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

2023-02-11 – 2023-02-11

4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo

Ille-et-Vilaine Gwenn Mérel poursuit ses recherches et expérimentations autour du paysage et de la place de l’homme qui l’arpente. Ses œuvres empruntent à différents procédés de création : dessin, installation, broderie, jardinage, tricot, performance…

Dès que possible, elle s’échappe de l’atelier pour sillonner les rues ou battre la campagne. Ce sont ces escapades, par la contemplation et les moments d’élucubration qu’elles permettent, qui sont le point de départ de son travail artistique. Dans cette exposition, Gwenn Mérel s’inspire des scènes de la nature et des éléments extraits du paysage, en rejouant à grande échelle la technique désuète de l’incrustation

sur carton-mousse, en brodant sur des rideaux un horizon vernaculaire, ou en tricotant des nuages qu’elle laisse ensuite vagabonder. guichetculture@saint-malo.fr +33 2 99 40 78 04 https://lagrandepasserelle.saint-malo.fr/ 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2023-12-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo La Gare Adresse Saint-Malo Ille-et-Vilaine 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Ville Saint-Malo lieuville 4ème lieu de La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Saint-Malo La Gare Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Comme en des paysages aux vastes horizons – Gwenn Mérel Saint-Malo 2023-02-11 was last modified: by Comme en des paysages aux vastes horizons – Gwenn Mérel Saint-Malo Saint-Malo La Gare 11 février 2023 2 rue Nicolas Bouvier 4ème lieu de La Grande Passerelle La gare Saint-Malo Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine