Spectacle musical dès 5 ans – Compagnie Söta Sälta – 50 minutes – samedi 2 avril à 11h (ptit dèj’ offert à 10h30 !) Après le spectacle « Comment ça va sur la terre ? », Elsa Birgé et Linda Edsjö ont choisi d’aborder « l’étrange » sous toutes ses formes, celui qui fait rire, celui qui fait peur ou questionne, le surréalisme des poètes, de l’étrangeté à l’étranger, le charme de l’inconnu, bizarre, vous avez dit bizarre… ? Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français et en suédois, deux langues sur mesures pour des chansons à dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, des percussions, des jouets, des instruments inventés et une étonnante harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font participer les enfants à leur univers sonore. « Elles ont composé une œuvre à la mesure de leur talent, conjuguant le chant, la musique et la comédie. […] C’est un spectacle pétillant et drôle, à voir absolument. » – TTT Télérama Petit-déjeuner offert à 10h30 ! Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot Rosny-sous-Bois 93110 Contact : 0148947464 theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr https://www.youtube.com/watch?v=TohaQ7DMs8M https://www.facebook.com/TCSimenon/ Spectacle musical

