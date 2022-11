Comme au cinéma, 15 décembre 2022, .

Comme au cinéma



2022-12-15 – 2022-12-15

La musique et le cinéma sont de longs compagnons de route. La musique accompagne l’image de mille façons quand il s’agit de donner du rythme à une scène, apporter de la nuance, créer un sentiment, soutenir une action ou bien encore donner du sens à un regard. La charge émotionnelle présente à l’écran est alors indissociable de la musique.



Orchestres d’Harmonie

● Grim Grinning ghost | B. Baker, arr. D.E. Wagner

● Blazing bones of the west | arr. M. Story

● The magnificent seven | E. Bernstein

● How the west was won | A. Newman

● Blazing saddles | M. Brooks et J. Morris

● The Exodus song | E. Gold, arr. J. de Meij

● Danse avec les loups | J. Barry, arr. J. Bocook

● Lawrence of Arabia | M. Jarre, arr. L. Bocci

● The polar express | A. Silvestri, arr. M. Story.

Pour ce concert de noël, les orchestres d’harmonie vous invitent à replonger dans quelques-unes des plus belles musiques de film de l’industrie du cinéma.

