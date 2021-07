Les Rousses Les Rousses Jura, Les Rousses Commando Day Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Commando Day Les Rousses, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Les Rousses. Commando Day 2021-07-18 – 2021-07-18 Route des Rousses en-Bas Fort des Rousses

Les Rousses Jura Journée « Commando Day » : une journée pour profiter des parcours et des missions sans compter, ainsi qu’une mission spéciale : camouflage. Inscription préalable, à partir de 7 ans, taille minimale 1.30 m. Journée « Commando Day » : une journée pour profiter des parcours et des missions sans compter, ainsi qu’une mission spéciale : camouflage. Inscription préalable, à partir de 7 ans, taille minimale 1.30 m. dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Rousses Adresse Route des Rousses en-Bas Fort des Rousses Ville Les Rousses lieuville 46.47899#6.05676

Évènements liés