Cérences, Manche Commandes d'Oeuvres en chocolat

Manche

Commandes d'Oeuvres en chocolat Cérences, 13 décembre 2021, Cérences. Rue des Douves Galerie Mapie Belgary

2021-12-13 – 2021-12-22 Rue des Douves Galerie Mapie Belgary

Cérences Manche J’ai créé pour vous une oeuvre en chocolat avec un chocolatier éco-responsable sous le nom : « ONDULATIONS » en évocation au Havre de la Vanlée. Un peu de douceur et de beauté pour les fêtes !

Goût chocolat rond et intense Bamiléké 73%.

Catégories d'évènement: Cérences, Manche Lieu Cérences Adresse Rue des Douves Galerie Mapie Belgary