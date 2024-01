Visite de la Commanderie Templière Commanderie Templière Le Temple-sur-Lot, lundi 1 juillet 2024.

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

Les passionnées et passionnantes Mme CARAVATI et LAVALLÉE vous révèleront les secrets de ce monument emblématique et vous expliqueront comment le village s’est développé autour de la Commanderie dès le 13è siècle !

Réservation obligatoire 24h à l’avance. Départ 6 personnes minimum.

Les passionnées et passionnantes Mme CARAVATI et LAVALLÉE vous révèleront les secrets de ce monument emblématique et vous expliqueront comment le village s’est développé autour de la Commanderie dès le 13è siècle !

Réservation obligatoire 24h à l’avance. Départ 6 personnes minimum.

.

Commanderie Templière Place des Templiers

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Lot-et-Tolzac